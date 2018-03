publié le 04/03/2018 à 10:35

La brigade des courses et des jeux, dans tous les commissariats de France, on vous dira que c’est un placard. Et donc à Toulouse aussi. Là-bas, ils sont deux. Deux flics dont personne ne veut, pour de plus ou moins bonnes raisons. Le lieutenant Cussac et le gardien de la paix Renato Donatelli, dit "le Kanak", muté direct de l’île des Pins aux bords de la Garonne. Deux mètres, 120 kilos. Il appelle "gros chameau" ceux qu’il aime bien. Il donne des "gifles amicales" à ceux qui ne lui reviennent pas.



Les aventures de ces fins limiers commencent par un inénarrable "loto bouse". Une pâture, des carrés dessinés, des vaches dessus et des bouses qui tombent ici ou là. Cela permet aux paysans du coin de s’amuser et de parier quelques euros, mais c’est interdit. Intervention musclée de la brigade des jeux et 50 tracteurs le lendemain devant la Préfecture de région. Les deux flics sont ridiculisés, mais pas abattus pour autant. La preuve : un suicidé, retrouvé broyé dans une machine de recyclage. Pas de quoi ouvrir une enquête et encore moins une procédure judiciaire.

Mais le Kanak est persuadé qu’il y a crime, derrière lequel se cache Samuel Gotthi, patron de tous les cercles de jeux clandestins de la ville rose. À coups de "gros chameau" et de "gifles amicales", il entend bien le prouver. Il va y arriver. Et ma foi, on passe un très bon moment en compagnie de ces flics moitié has been moitié inspirés, sortis tout droit de l’imagination de Christophe Guillaumot, lui-même capitaine de police à Toulouse.

La Chance du perdant, de Christophe Guillaumot, est paru aux éditions Liana Levi.