publié le 04/03/2018 à 08:05

Lionel Duroy publie son nouveau roman, Eugenia, un captivant roman historique, de la bonne et grande littérature populaire. Eugenia est une héroïne que le lecteur n'est pas prêt d'oublier. Jeune et brillante étudiante dans la Roumanie d'avant-guerre qui découvre l'horreur de l'antisémitisme.



L'histoire se déroule dans la Roumanie des années 1930 et 1940, où a eu lieu l'un des pires pogroms de l'histoire dans la ville de Iasi. "Ce sont des voisins qui ont assassiné leurs voisins juifs dans une ville qui comptait 100.000 habitants, dont 50.000 juifs. Du jour au lendemain, les chrétiens orthodoxes ont tué en 3 à 4 jours 13.600 juif à coups de barres de fer ou d'armes, s'ils en avaient", explique l'écrivain.

Mais Lionel Duroy a puisé l'idée de son livre dans une actualité beaucoup plus récente. "Le déclencheur de cela c'est le croc en jambe de cette journaliste hongroie au père qui courait avec son enfant dans les bras. Des migrants étaient poursuivis par la police, ils couraient et il y a père, qui porte son jeune enfant dans les bras et là on voit une femme faire un croc en jambe à cet homme, on voit le petit garçon tomber. Je me souviens très bien du choc que m'a causé cette image et je me suis dit qu'on commençait à oublier comment la haine et la terreur étaient arrivées chez nous", explique-t-il.

Eugenia, de Lionel Duroy, est publié chez Julliard.



Lionel Duroy publie "Eugenia" chez Julliard Crédit : Editions Julliard

Le coup de cœur du libraire

Millenium Blues, le nouveau roman de Faïza Guène, ou le portrait attachant, là aussi, d'une jeune femme, Zouzou, passée de l'enfance à l'âge adulte à la charnière des années 1990 et 2000.



Millenium Blues de Faïza Guène aux éditions Fayard est le coup de coeur de Clara da Silva de la librairie Les 2 Georges à Bondy, en Seine-Saint-Denis.



"Millenium Blues" de Faïza Guène Crédit : Editions Fayard