publié le 25/02/2018 à 10:35

Au bout du premier chapitre, qui fait six pages et dont je ne vous dis rien, vous êtes fixé : ce ne sera pas une sinécure. Cinq ans après cette entame traumatique, on retrouve Alice, 21 ans désormais, qui émerge d’un sommeil très très imbibé. À ses côtés, son patron au Frisky Pony, club de strip-tease miteux des environs de Philadelphie. Raide mort et nu comme un ver. Dans le mobile home, rien à sauver sauf un grand sac avec dedans 1 million de dollars en cash et assez de poudre pour tourner en orbite pendant quelques années.



Alice laisse la blanche, mais pas les billets verts. Direction Shallotte, un trou paumé de Caroline où vit Elton, un vieil homo au cœur sur la main. C’est lui qui a recueilli Alice, adolescente fugueuse, il y a cinq ans. Pour la deuxième fois, la jeune femme l’appelle au secours et il répond présent. Malgré les risques. Ils sont énormes, car bien entendu, le propriétaire de l’argent est aux trousses d’Alice. C’est un tout petit homme, sa cruauté est inversement proportionnelle à sa taille. Sa patience aussi. Rattraper Alice et la punir n’est donc qu’une question de temps.

C’est d’ailleurs le titre du second roman noir de Samuel Gailey. Après Deep winter, qui se déroulait à pied dans la neige, voici une deuxième course-poursuite, en bus, au long de la côte Est américaine. Gailey vous attrape par le col en Pennsylvanie et vous relâche 900 kilomètres au Sud, avec plus un poil de sec. Entre-temps, s’est déroulée une petite hécatombe sur la route de la belle Alice. Et si vous imaginez que tout ça peut malgré tout bien se terminer, laissez-moi vous dire que vous avez tort.

C'est à lire : "Une question de temps" de Samuel Gailey Crédit : Gallmeister

Une question de temps de Samuel Gailey, est paru aux éditions Gallmeister