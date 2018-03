publié le 11/03/2018 à 08:00

Lieutenant Bastien Miller. Capitaine Adam Sarkis. L’un travaille à Calais. L’autre à Damas. Ils ont un point commun : ils sont tous les deux flics. Nous sommes en juin 2016. La "Jungle" de Calais déborde de réfugiés. En Syrie, l’abattoir humain tourne à plein régime. Il faut fuir.



Nora et Maya Sarkis partent les premières, via Beyrouth et Tripoli, puis la Méditerranée. Adam les rejoindra, là-bas, à Calais. Ensuite la famille Sarkis passera la Manche. Et au-delà, enfin, l’Angleterre, IOUKAY, comme disent tous ces miséreux venus du monde entier échouer sur un bout de sable face aux blanches falaises de Douvres; entre deux mondes. Entre l’enfer avéré qu’ils ont quitté et le paradis fantasmé qu’ils espèrent. Quand Adam arrive enfin, sa femme et sa fille ne sont pas là. Alors il les cherche. Il parle français, ça aide. Notamment auprès des flics locaux, Bastien Miller en tête.

La suite est tout simplement exceptionnelle. Une immersion profonde de 400 pages dans un monde à nos portes dont on ne sait rien ; ou dont on ne veut rien savoir... tant la vérité est abjecte, atroce et révoltante. Cette vérité, je vous laisse la découvrir au fil de cet éblouissant et terrible roman d’Olivier Norek, policier lui-même en Seine St Denis. C’est un texte d’une puissance peu ordinaire, entre le roman policier et le reportage d’actualité. L’histoire est parfaitement bâtie, les personnages super attachants et la langue sans bavure.

"Entre deux mondes", le nouveau roman d'Olivier Norek. Crédit : Michel Lafon

Entre deux mondes, d'Olivier Norek, est paru chez Michel Lafon.