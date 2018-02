3 livres pour occuper vos enfants pendant les vacances d'hiver

publié le 20/02/2018 à 13:27

Magie, aventure et frissons sont au programme dans la sélection des livres à lire pendant les vacances. Tout d'abord, le coup de cœur littérature jeunesse est pour Le club de l'ours polaire. Un roman écrit par l'auteure anglaise Axel Bell, et grande fan d'Harry Potter.



Il raconte l'histoire de Stella Flocus Pearl, une jeune orpheline qui coule des jours heureux aux cotés de Felix son père adoptif. Cet aventurier au grand cœur est membre du club de l'ours polaire. Un groupe exclusivement réservé aux hommes chargés d'explorer le monde et d'en ramener des trésors à exposer dans une des vitrine de ce club.

Stella veut aussi être une exploratrice. Et après une négociation rondement menée, Felix décide alors de l'embarquer dans la plus incroyable des aventures qui se prépare : aller capturer un yéti. Dans son aventure, elle sera aux côtés d'un chuchoteur de loups, d'un magicien arrogant et d'un demi-elfe bien maladroit. Mais un événement imprévu va faire basculer l'histoire. Ce livre n'est plus une invitation au voyage mais un enchantement. (Le club de l'ours polaire chez Gallimard Jeunesse, 16.50 euros)



Deux livres pour aider les petits à surmonter leurs peurs

Deux nouveaux livres sortent aussi en librairie. Ils ont pour particularité d'aider les plus jeunes lecteurs à maîtriser leurs peurs. D'un côté Le slip du cauchemar, un livre hilarant signé Claudine Aubrun pour l'histoire et Magali Le Huche pour les illustrations. C'est l'histoire de Nine, une petite fille qui fait des cauchemars chaque nuit. Son grand frère lui raconte qu'un monstre avec un slip en laine est entré dans sa chambre en pleine nuit. Ils vont trouver une solution pour chasser cette drôle de créature. 40 pages pour rire des monstres en slip de laine. Un livre recommandé pour les plus de 3 ans.



Dans la même thématique pour les plus grands : Le Kieki des monstres. Armé d'une loupe "magique" avec un filtre rouge, on débusque au fil des pages les monstres qui s'y cachent. Le livre révèle tous les monstres connus comme Cerbère le chien des enfers ou Jiang Shi, un zombie chinois qui avance en sautillant et absorbe l’énergie des vivants. Un livre magique à retrouver aux éditions Saltimbanques pour 12.90 euros.

