publié le 02/01/2018 à 06:25

C'est parti pour la troisième édition du 3e concours du premier roman jeunesse permettant à un auteur de voir son premier roman édité. Pour la troisième fois RTL s'associe donc à Gallimard Jeunesse et Télérama pour tenter de trouver le ou la nouvelle grande plume de la littérature jeunesse.



Quelques règles, il ne faut pas que vous ayez déjà été publié ici en France ou à l'étranger, l'idée c'est que vous soyez libre de tout engagement, par contre si vous avez auto-édité des romans, pas d'inquiétude, vous pouvez tenter de votre chance !

Chaque participant propose un roman, en français et qui s’adresse à un public de jeunes lecteurs, enfants ou adolescents.

Votre manuscrit doit comporter environ 80 pages, 120.000 signes (évidemment vous ne déposez pas une trilogie c'est 1 roman par participant ... !) Dès aujourd'hui et jusqu'au 4 mai vous pouvez envoyer votre roman par internet au comité de lecture Gallimard Jeunesse à cette adresse : www.gallimard-jeunesse.fr/premierroman.



Le comité sélectionnera à partir du 4 mai : 3 romans, 3 graines de champion. C'est un jury qui désignera le ou la grande gagnante dont le premier roman sera édité en fin d'année au moment du Salon du livre et de la Presse jeunesse de Montreuil en Seine-Saint-Denis.



Lors des deux derniers concours, ce sont au total près de 2.200 manuscrits qui ont été envoyés, beaucoup de romans tournaient autour du fantastique, du paranormal et de l'anticipation. La première fois c'est Christelle Dabos qui l'a emporté, elle est depuis devenue une écrivaine jeunesse incontournable avec les 3 premiers tomes de sa saga "La Passe-Miroir".



La lauréate de la dernière édition, Lucie Pierrat Piageot et ses "Mystères de Larispem" a déjà séduit des dizaines de milliers de lecteurs... ce sont des succès rarissimes !

N’ayez pas peur, lancez-vous ! Faites nous rêver, faites rêver les enfants... écrivez et envoyez-nous vos manuscrits !



Concours-du-premier-roman-jeunesse-2018_large