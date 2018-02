publié le 16/02/2018 à 15:28

Déjà 55 ans que Salvatore Adamo nous accompagne en chanson. L'artiste signe son 25ème album studio intitulé Si vous saviez... Un disque dans lequel le chanteur belge joue avec son image d'homme gentil et aimable.



Sur la pochette du disque, on découvre l'artiste avec un pied sorti de sa chaussure, laissant apparaître une chaussette rouge vif. Comme si le chanteur voulait nous montrer son côté malicieux. "J'ai voulu montrer que depuis mon enfance, je porte en moi une espèce d'espièglerie. Avec mes amis, j'aime bien faire des blagues et de l'humour".

Dans ce nouvel album, Salvatore Adamo enregistre treize titres dans les conditions du direct avec un orchestre de quarante musiciens, sous la direction de Clément Ducol et Maxime Le Guil. Ils ont supervisé la réalisation et les arrangements, donnant aux compositions un formidable écrin.

Un disque d'une grande élégance, délicat, tendre et fragile. L'artiste de 74 ans chante l'amour, le monde et l'espoir dans ses nouveaux morceaux. "Dans chaque album que j'ai sorti (...), il y a toujours une chanson sur le monde et ce qui s'y passe de pas très glorieux".