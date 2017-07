publié le 22/07/2017 à 17:44

Un homme de 43 ans a été arrêté jeudi 20 juillet avant d'être mis en examen le lendemain à Versailles pour avoir tenté de tuer sa compagne qu'il accusait de le tromper. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, les policiers de Viroflay (Yvelines) reçoivent l'appel d'un petit garçon de 12 ans.



Ce dernier explique qu'il entend du bruit chez lui et s'inquiète car sa mère est régulièrement battue par son père. Rapidement, les forces de l'ordre en patrouille se rendent sur les lieux et aperçoivent un homme sortir par la fenêtre et prendre la fuite dans les bois qui bordent la maison, rapporte Le Parisien.

Une fois dans la maison, les policiers découvrent une femme pieds et poings liés, le visage tuméfié, précise le journal. "Elle était entièrement saucissonnée avec des câbles électriques et une ceinture. Cette femme était aussi bâillonnée pour l'empêcher d'appeler au secours", a indiqué une source proche de l'affaire.

Des sévices ultraviolents

En état de choc, la victime a ensuite expliqué que son compagnon l'avait attachée en début de soirée, prétextant un jeu sexuel. En réalité, persuadé d'être trompé, le suspect lui a fait subir un interrogatoire très violent.



"Alors que les quatre enfants étaient à l'étage, son mari lui a donné des coups de poing au visage et l'a frappée sur tout le corps avant de l'asperger de liquide d'allumage de barbecue pour la brûler. Il avait même prévu de l'accrocher sur un mur en y plantant une sorte de crochet. Il lui reprochait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il la frappait pour qu'elle avoue. Mais c'était complètement faux", a ajouté une source proche du dossier au Parisien.



La victime, âgée de 40 ans, a été transportée à l'hôpital du Chesnay. Si elle ne souffre d'aucune fracture, le traumatisme psychologique est quant à lui très important.

Connu des services de police

Le suspect, père des quatre enfants âgés de 6 à 15 ans, venait tout juste de revenir au domicile familial après une séparation. Ce dernier est connu des services de police pour de multiples faits de violences conjugales commis sur ses précédentes compagnes.



Les enquêteurs du commissariat de Versailles sont parvenus à le retrouver jeudi 20 juillet dans un hôtel de Nanterre (Hauts-de-Seine), où il se cachait. Interpellé, il a ensuite été mis en examen. Devant les enquêteurs, il a reconnu les faits et a expliqué avoir agi par jalousie. Il également affirmé qu'il n'avait pas l'intention de tuer la mère de ses enfants.