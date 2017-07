publié le 21/07/2017 à 11:45

Dans le Doubs, quatre ouvrières d’une fromagerie ont été brûlées au deuxième degré par des projections de cancoillotte, jeudi 20 juillet. Plusieurs parties de leur corps ont été touchées, notamment les mains, les avant-bras et le cou. "Au moment de l'accident, on estime qu’il [le fromage] était à 80 degrés, a indiqué à L’Est Républicain Vincent Badoz, l'un des deux patrons de l'entreprise familiale Badoz. Mais on n'en a pas encore l'entière certitude. En tout cas, on ne comprend pas comment cela a pu se produire puisque le pétrin est blindé de sécurité."



Les employées, âgées entre 25 et 35 ans, ont été secourues sur place par les pompiers avant d’être transportées à l’hôpital. Un dysfonctionnement du pétrin, où réchauffait le fromage, pourrait être à l’origine de l’accident. "La machine est placée sous scellés et le responsable de la maintenance va être entendu comme d'autres salariés", a expliqué le commandant de police chargé de l’enquête à France Bleu Besançon. Une cellule psychologique a été mise en place sur le site de production de la fromagerie, située à Pontarlier.