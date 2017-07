publié le 19/07/2017 à 23:03

L'inquiétude et la peur ont laissé place à la colère. Dimanche 9 juillet, deux jeunes femmes ont été victimes de "très violentes agressions" au sein de l'internat de l'hôpital marseillais de la Timone, a rapporté l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille dans un communiqué daté du mardi 18 juillet. De son côté, le Syndicat autonome des internes des Hôpitaux de la ville dénonce sur sa page Facebook "des dysfonctionnements graves dans la sécurité" de l'internat.



L'agresseur des deux internes est entré vers 18 heures par la porte d'entrée de l'internat, rapporte France Bleu Provence. Une porte "qui ne fermait plus depuis six mois", déplore le Syndicat. L'homme, connu des services de police a d'abord violemment bousculé une jeune femme, qui a réussi à lui échapper.

Mais quelques minutes plus tard, c'est une autre étudiante en neuvième année de médecine qui a croisé sa route en sortant ses poubelles. "L'homme l'a suivi, l'a frappé au visage et a tenté de la violer à quelques pas de sa chambre", indique le Syndicat autonome des internes des Hôpitaux de la ville. "La victime souffre, en plus du traumatisme psychique, de multiples plaies de la face, fractures des os du crâne et d'une hémorragie intracrânienne", peut-on lire sur le message publié sur le réseau social.

Des sans-abris et des patients s'étaient déjà introduits dans l'internat

En fuite, l'agresseur a finalement été arrêté lundi. Mais cela n'a pas suffit à apaiser les étudiants. "Cela fait plus de six mois que l'on demande à ce que la porte soit réparée. Notre dernier mail à la direction date de la semaine avant l'agression", explique Isabelle Chang, la responsable de l'internat à franceinfo.



Surtout que ce n'est pas la première fois qu'un individu étranger à l'internat pénètre dans le bâtiment. "Il y a déjà eu des sans-abris qui venaient manger, et des patients de l'hôpital, on les retrouvait dans les cages d'escalier", poursuit Isabelle Chang, qui affirme que certains étudiants "ne voulaient plus dormir à l'internat". Une étudiante a même déménagé.



Depuis le drame, un agent de sécurité est désormais posté devant le bâtiment. Dans son communiqué, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille indiquait qu'une réunion devait se tenir ce mercredi 19 juillet entre les internes, la direction des travaux et la direction de la Timone "afin de faire le point sur les travaux complémentaires à réaliser".