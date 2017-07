et AFP

publié le 20/07/2017 à 01:27

Un enfant de 10 ans est mort noyé mercredi 19 juillet lors d'une sortie dans un plan d'eau surveillé de la ville de Verdun (Meuse), a-t-on appris auprès du parquet et des pompiers, confirmant une information de l'Est républicain. Selon les pompiers, un témoin a signalé la disparition de l'enfant peu après 16 heures, et des moyens de secours ont immédiatement été envoyés sur place.



"Les plongeurs ont retrouvé l'enfant vers 16hh45, au niveau de la zone de baignade", a-t-on appris de même source. Les services de secours présents sur place ont tenté de ranimer l'enfant, retrouvé en état d'arrêt cardio-respiratoire, avant de le transporter en urgence à l'hôpital voisin, à quelques centaines de mètres du plan d'eau.

Sa mort a été déclarée environ une heure après sa sortie de l'eau, a précisé le parquet, qui ajoute qu'une enquête a été ouverte.