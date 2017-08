publié le 25/08/2017 à 01:25

Ce sont les passants, inquiets, qui ont donné l'alerte. Jeudi 24 août, vers 8 heures du matin, un homme de 37 ans a été interpellé à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Ce dernier, une hache dans une main et un marteau dans l'autre, insultait les piétons dans le centre-ville de la commune. "Je l'ai vu rôder au début de la semaine. Avec une hache, il sectionnait des fils électriques et donnait des coups dans les portes", raconte une riveraine au Parisien. Un important dispositif est alors mis en place pour tenter de maîtriser le suspect.



À l'arrivée de la police, l'individu s'est enfui pour se retrancher chez lui, rue Félix-Faure. L'interpellation s'est finalement faite sans encombre, les forces de l'ordre ayant pu rapidement entrer dans le logement. L'homme de 37 ans a ensuite été interné, après que l'expertise psychologique de la police ait décelé chez lui des troubles du comportement. Les forces de police auraient d'ailleurs retrouvé au logement de l'individu un fusil de chasse, des armes d'Airsoft et plusieurs armes blanches.

Le déséquilibré était connu pour de lourds antécédents psychiatriques et avait "arrêté de prendre son traitement depuis plusieurs semaines", rapporte une source policière à 20 Minutes. Il était également fiché par la justice pour avoir été impliqué dans une affaire de meurtre, selon Le Parisien. "C'est quelqu'un de potentiellement dangereux. Il souffre d'une forme de paranoïa", a expliqué une source proche de l'affaire au quotidien français.