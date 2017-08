publié le 25/08/2017 à 00:46

C'est le second incendie en deux jours à Paris. Ce jeudi 24 août, vers 20h15, les pompiers sont appelés dans le quinzième arrondissement parisien, rue Brancion. C'est au 11e étage de l'immeuble qu'une explosion a retenti et qu'un incendie s'est ensuite déclaré. En cause, la cigarette d'un jeune homme de 25 ans allumée dans la cuisine, près du four alimenté au gaz, déclenchant l'explosion. Ce dernier, brûlé au visage et aux avants-bras, a été évacué par le Samu. D'après l'antenne parisienne de France Bleu, ses jours ne sont pas en danger.



En tout, trois blessés sont à déplorer dans ce sinistre. Le jeune homme donc, mais également sa mère, atteinte par l'effet de souffle de l'explosion. Une résidente de l'étage du dessus a également été légèrement blessée. L'immeuble, qui compte 15 étages, a partiellement été évacué. La situation est sous contrôle des pompiers présents sur place.

C'est le second impressionnant incendie à Paris, en deux jours. Mercredi 23 août, le feu ravageait un immeuble du XVIIe arrondissement de la capitale, faisant le même bilan, à savoir trois blessés dont un grave.

Explosion et incendie à Brancion Paris XV pic.twitter.com/sA6yEULPky — ~Y¿oY¿~ (@adralic) 24 août 2017