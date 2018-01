La vitesse abaissée à 80 km/h sur certaines routes secondaires le 1er juillet

et AFP

publié le 09/01/2018 à 18:24

C'est désormais officiel. Édouard Philippe a confirmé l'abaissement de la vitesse sur certaines routes secondaires. La vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires à double sens et sans séparateur central va donc passer de 90 à 80 km/h le 1er juillet prochain.



Exception à cette mesure, qui permettrait selon lui de sauver "entre 350 et 400 vies par an", les portions de routes de deux fois deux voies sans séparateur central resteront limitées à 90 km/h, a précisé le Premier ministre en clôture d'un Conseil interministériel de sécurité routière.

Il a également indiqué qu'une "clause de rendez-vous au 1er juillet 2020" permettrait d'évaluer les effets de la mesure.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr