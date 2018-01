80 km/h sur route, une bonne ou une mauvaise idée ?

publié le 08/01/2018 à 23:31

Mardi 9 janvier, le Premier ministre devrait annoncer officiellement, au cours d'un conseil interministériel sur la sécurité routière, le passage de 90 à 80 kilomètres heure sur certaines routes de l'Hexagone. En prenant cette mesure, Edouard Philippe assume : il sait qu'il sera impopulaire, mais il la défend dores et déjà bec et ongle, refusant la fatalité.



Après des décennies d'amélioration, depuis 3 ans les chiffres repartent à la hausse, avec près de 3.500 morts et 70.000 blessés. C'est donc, à ses yeux, une mesure pour sauver des vies. L'an dernier, 60% des accidents mortels ont eu lieu sur des routes limitées à 90 km/h. Cette baisse de 10 km/h pourrait s'appliquer à toutes les routes ayant une voie dans chaque sens sans séparation centrale, car elles sont réputées dangereuses. Au total, 400.000 kilomètres de routes seront concernés. La mesure a déjà été expérimentée durant deux ans sur certains tronçons de routes nationales, sur un peu plus de 80 kilomètres.



Selon une lettre que le Premier ministre a envoyée aux sénateurs, cette expérimentation aurait engendré une baisse du nombre d'accidents et de victimes. De 27 accidents et 6 morts quand la vitesse était limitée à 90 km/h, on est passé à 20 accidents et 3 morts lorsque la vitesse a été abaissée à 80 km/h.

Des experts qui se contredisent

Pour certains experts, baisser la vitesse de 10 kilomètres par heure permettrait d'épargner 350 à 400 vies par an. Sur la route, la vitesse excessive ou inadaptée représente un tiers des accidents mortels. Ainsi, quand on baisse de 1% la vitesse moyenne, on diminue de 4% le taux d'accidents mortels et de 2% les plus graves, selon l'étude d'un chercheur Suédois. Autre point important, le freinage d'urgence : à 80 kilomètres heures on met 64 mètres pour s'arrêter, contre 81 mètres lorsqu'on roule à 90.







La France prend ainsi exemple sur le Royaume-Uni et l'Allemagne, pays où, sur route, la limitation est respectivement de 97 et 100 km/h. Pourtant, le nombre de victimes est moins conséquent qu'en France. Enfin, beaucoup d'élus pensent que la sécurité passe avant tout par un réseau routier en bon état. Et demande à l'État de soutenir les collectivités pour améliorer l'état des routes.