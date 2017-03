publié le 27/03/2017 à 08:44

Le jugement sera connu, le 7 avril. Philip Cullen, un collectionneur d'insectes, risque une peine de prison pour avoir assassiné deux papillons : deux spécimens de l'espèce la plus rare de Grande-Bretagne, le Grand Bleu. C'est un magnifique papillon bleu-ciel et noir qui a disparu du pays dans les années 70. Il a été réintroduit en 2004. On est allé en chercher en Suède, pour l'installer dans une zone protégée dans le Gloucestershire.



C'est la que Philip Cullen a été pris en flagrant délit avec son filet à papillons par des gardiens de l'office des forêts. La police a perquisitionné chez lui et trouvé une quantité impressionnante de papillons, dont deux Grands Bleus qui se négocient sur Internet entre 200 et 350 euros pièces.

En Grande-Bretagne, c'est la première fois que quelqu'un se retrouve au tribunal pour atteinte à la vie d'une espèce d'insecte. En France, sachez que vous risquez six mois de prison et 9.000 euros d'amende si vous attentez à la vie d'une espèce protégée. Il y a parfois des procès. Ils concernent surtout des chasseurs, qui ont tué plutôt des oiseaux. Comme ce retraité condamné à 300 euros d'amende pour avoir capturé quatre linottes mélodieuses.



Il n'y a jamais eu, en revanche, de condamnation pour meurtre de papillon. La seule fois où un papillon a été défendu devant un tribunal, c’était à Bordeaux. Des associations ont réussi à bloquer le chantier d'une route au nord de la ville pour sauver l’Azuré de la sanguisorbe, qui ressemble d'ailleurs au Grand Bleu.