Guadeloupe : près de 200 armes saisies dans une prison

publié le 17/03/2017 à 05:20

Cent quatre vingt dix neuf armes, 86 portables, des stupéfiants et différents matériels interdits ont été trouvés au centre de détention de Baie-Mahault (Guadeloupe), comme l'ont annoncé jeudi 16 mars le procureur de la République de Pointe-à-Pitre et la préfecture. Au total 120 personnes de l'administration pénitentiaire et plus de 110 gendarmes ainsi qu'une équipe des douanes ont participé aux deux jours de fouille intensive dans les 144 cellules hébergeant 226 détenus. Les armes trouvées sont essentiellement des armes artisanales, de types pics, fabriqués à partir d'objets ou de matériaux directement issus du centre.



Les saisies donneront lieu à des "enquêtes judiciaires diligentées avec la gendarmerie" pour engager des "poursuites pénales systématiquement" à l'encontre des personnes détenues qui auraient enfreint la loi, a indiqué le procureur de la République de Pointe-à-Pitre Xavier Bonhomme. Les saisies des téléphones portables dont les données seront exploitées, pourront aider les autorités à remonter certains réseaux. Ces opérations servent "à lutter contre les phénomènes de gang" à l'extérieur de la prison, a précisé Nourrédine Brahimi, le directeur du centre pénitentiaire.



Ces opérations de fouilles, dont la première a eu lieu en octobre dernier à la maison d'arrêt de Baie-Mahault, ont pour but de "lutter contre la violence en détention", tant pour "la sécurité du personnel" pénitentiaire que pour celle des détenus. "La violence et l'État de droit ne s'arrêtent pas aux portes de la prison", a ajouté le procureur de la République. Si des opérations de contrôle aux parloirs sont effectuées très régulièrement, ces opérations d'envergure "au vu de ce que cela demande comme moyens" ne peuvent pas être dupliquées chaque mois, a précisé le procureur, qui souhaite néanmoins renouveler ces fouilles, "bien perçues" à la fois par le "personnel pénitentiaire" mais aussi par la "population pénale".