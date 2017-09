EN DIRECT - Ouragan Irma : au moins 6 morts à Saint-Martin

publié le 07/09/2017 à 06:30

En moins de deux heures, l'ouragan Irma a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy mercredi 6 septembre. Cet ouragan de catégorie 5, maximum sur l'échelle utilisée, est d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique. Le cyclone a ravagé et détruit 95% de l'île de Saint-Martin, où le bilan provisoire est de 6 morts dans la partie française de l'Île. À Saint-Barthélemy, il est encore impossible de dresser un bilan humain et matériel du passage de l'ouragan.



Entre les bateaux réduits en miettes, les arbres soufflés comme des allumettes, les toitures envolées par centaine, un journaliste de Radio Caraïbes International a décrit "une véritable scène de guerre" au micro de RTL après le passage de l’ouragan. Après être passé au large des côtes de Porto Rico, épargnées par l’œil du cyclone, Irma se dirige désormais vers la Floride et Miami (États-Unis).

Sur son passage, le cyclone a également dévasté la petite île de Barbuda, dans les Caraïbes. Pour l'instant nous n'avons qu'un mort qui a été recensé", a déclaré le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne. Il est possible de prendre des nouvelles de ses proches en contactant le 01 82 71 03 37 depuis la métropole et le 05 90 99 39 00.

Suivez l'évolution de la situation :

7h42 - Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos dévoilent l'ampleur des dégâts sur les deux îles, où l'électricité et les télécommunications sont coupées: bateaux transformés en petits bois dans un port, arbres étêtés par des rafales de vent, toitures envolées, voitures immergées dans les rues.

#stbarth apres le passage de #IRMA - notre clocher suedois est tombé, la piste d'aeroport et devenue une plage pic.twitter.com/dBEHBdv6x0 — keke (@kekenotpalmer) 7 septembre 2017

7h37 - Après le passage de l'ouragan Irma, le calvaire des Petites Antilles pourrait se poursuivre en fin de semaine.



"Si on a un autre cyclone qui nous tombe dessus samedi, (...) ce n'est pas le nombre de morts qu'on va compter, c'est les vivants", a averti M. Gibbs, alors qu'un autre ouragan Jose pourrait se diriger vers les Petites Antilles en fin de semaine.



Un troisième ouragan, Katia, pourrait toucher l'Etat mexicain de Veracruz vendredi.



7h21 - Pour les secours, il est difficile d'accéder à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à tel point les infrastructures ont été endommagées par la force de l'ouragan. Selon notre correspondant RTL, Raphaël Vantard, dès cette nuit, des pumas de l'armée française ont essayé de déblayer les pistes des deux aéroports déclarés pour le moment "hors service". Le but étant d'acheminer l'aide humanitaire le plus rapidement possible.

Hurricane Irma ripped through Princess Juliana International Airport in St Maarten https://t.co/APUccQKWkW pic.twitter.com/gEKaT0FESk — Rumor Bus (@RumorBus) 7 septembre 2017

7h03 - Les secours et l'acheminement des vivres vont s'organiser depuis la Guadeloupe, île épargnée par l'ouragan. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée sur place avec des tonnes de matériels, des hommes de la sécurité civile et une douzaine de pompiers spécialisés dans la recherche de personnes.



7h02 - "Il ne reste plus rien de la préfecture de Saint-Martin", décrit un journaliste de Radio Caraïbes International.



6h53 - Le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas, dont dépend la partie nord de l'île Saint-Martin, ont fait part de dégâts "énormes". Les dégâts sont énormes, à tel point que nous n'arrivons pas encore à les mesurer", a affirmé, aux micros des médias néerlandais, Ronald Plasterk, chargé de coordonner les opérations d'aide au nom du gouvernement des Pays-Bas. Le port et l'aéroport du côté néerlandais de l'île de Saint-Martin ont gravement été touchés par la catastrophe, selon l'agence de presse néerlandaise.



Le Premier ministre néerlandais a annoncé que dès que la météo le permettrait, deux navires de la Marine seraient dépêchés depuis Curaçao et Aruba pour transporter des militaires et des biens humanitaires vers Saint-Martin.



6h45 - Le ministère de l'Intérieur a mis en place deux numéros d'information du public : le 01 82 71 03 37 depuis la métropole ou le 05 90 99 39 00 depuis les Antilles.

¿ #OuraganIRMA¿ ¿ Rectificatif : nouveau numéro d'information du public depuis les Antilles ¿¿ https://t.co/fyO1Fvl69J pic.twitter.com/Gu6pmsPeAg — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 6 septembre 2017

6h30 - Le premier bilan provisoire après le passage de l'ouragan Irma fait état d'au moins 6 morts à Saint-Martin, dont 95% de la partie française a été détruite.



6h20 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour suivre l'évolution de la situation à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.