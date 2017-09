publié le 06/09/2017 à 17:05

L'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, s'est abattu mercredi 6 septembre sur les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où il a d'ores et déjà causé des "dégâts matériels importants", après avoir touché un peu plus tôt Barbuda, île du Nord des Antilles.



"Je suis inquiète au vu des informations que j'ai sur les dégâts matériels, a confié la ministre des Outre-Mer Annick Girardin au micro de RTL. On se prépare au pire, mais on n'espère qu'il ne sera pas au rendez-vous."

La cellule interministérielle de crise activée pour suivre les dégâts provoqués par l'ouragan Irma, a mis en place deux numéros d'information à la disposition du public, depuis la métropole et les Antilles, a indiqué le ministère de l'Intérieur, mercredi.





- Depuis les Antilles : +590 5 96 39 36 00

- Depuis la métropole : +33 1 82 71 03 37



