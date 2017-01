VIDÉO - Sofia Bolt décline le garage rock au féminin

INVITÉ RTL - La chanteuse et guitariste s’apprête à sortir un premier album, "Coming of Age", au printemps prochain.

> Sofia Bolt décline le garage rock au féminin Crédit Média : Agnès Bonfillon Télécharger

Avec déjà deux EP à son actif, Honey Monster Love et Strange Reactions, la chanteuse franco-américaine Sofia Bolt prépare la sortie de son prochain album, Coming of Age au printemps prochain. "C’est un album qui parle du passage à l’âge adulte. J’avais 29 ans, ça m’a pris un peu de temps", confie la chanteuse. Elle a pour ça largement puisé dans les influences de son enfance, et notamment le rock des années 90 avec des groupes tels que The Breeders.



Sophia Bolt, ou Amélie Rousseaux pour l’état-civil, a grandi en France avec une mère américaine, et un père fan de rock. Si elle n’avait pas encore réalisé d’album, elle n’est pas tout à fait une débutante : "je joue du rock à Paris depuis près de cinq ans maintenant".



Pour le premier single de son album, Extremes, elle a tenu a réalisé elle-même le clip. "C’est une chanson très très personnelle et j’avais envie de réaliser le clip moi-même. Je me suis amusé avec mon iPhone", explique-t-elle. Fidèle à l’esprit du "garage rock", la chanteuse et guitariste a pour habitude d’enregistrer ses titres en quelques prises, en prenant les voix en live.