INVITÉE RTL - La veuve de Tignous, Chloé Verlhac, perpétue les œuvres du dessinateur à travers plusieurs ouvrages, comme "Ni dieu, ni eux", paru le 4 janvier dernier.

par Agnès Bonfillon , Eléanor Douet publié le 07/01/2017 à 05:22

Ce 7 janvier, cela fait deux ans que la rédaction de Charlie Hebdo a été attaquée par les frères Kouachi, à Paris. Ce jour-là, journalistes, dessinateurs, policiers et employés de maintenance étaient tués par les deux terroristes se revendiquant d'Al-Qaïda au Yémen. Parmi les victimes se trouvait Bernard Verlhac, dit Tignous, caricaturiste et dessinateur de 57 ans. Depuis la mort de son mari, Chloé Verlhac sort régulièrement des ouvrages qui compilent ses dessins. Ni dieu, ni eux, est le dernier à voir le jour.



Aujourd'hui, Chloé Verlhac va "du mieux que je peux et pas trop mal je crois". "Je suis assez fière de ce qu'on peut faire pour Tignous (...), ça me fait du bien", confie-t-elle. Les dessins de Tignous, publier, il y a pourtant des années, sont toujours très actuels. C'est notamment le cas avec ceux qui sont publiés dans Ni dieu, ni eux. "Ce qui est un petit peu fou dans le dessin de Tignous, c'est que l'on a des dessins qui ont 20 ans, 30 ans, ou seulement 2 ans et ils sont tous d'actualité", explique-t-elle.

"C'est un peu triste aussi, parce qu'on se dit qu'on a du pain sur la planche et qu'on en a encore pour un petit moment parce qu'on est en pleine régression et qu'on est en train de rentrer dans une période assez trouble", décrit-elle. Pour elle, c'est la raison même de ce livre : "On a encore des choses à dire, de quoi se battre et surtout il va falloir continuer à se marrer et ça il ne faut pas qu'ils nous l'enlève".



Pour Chloé Verlhac, le travail des journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo était vital. "C'était ça leur boulot. C'était d'oser ce que nous, on ne peut pas oser, pour plein de raisons. Mais eux, c'était leur boulot et ils le faisaient très très bien".