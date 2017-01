INVITÉS RTL - Camille Bardery et et Hervé Pauchon sont sur la scène du théâtre du Splendid dans une savoureuse pièce sur la psychologie du couple.

> "L'amour dans tous ses états" décortique avec finesse le couple Crédit Média : Agnès Bonfillon Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'amour dans tous ses états est une pièce co-écrite par Guy Cornaud, grand nom de la psychanalyse au Québec et disparu le 5 janvier. La pièce est jouée du 12 janvier au 29 avril au Splendid et c'est un régal. Un psychanalyste intervient à chaque étape d'une relation amoureuse qui se noue entre Céline et André joués par Camille Bardery et Hervé Pauchon. Une plongée au cœur des vicissitudes d'une vie à deux et des difficultés auxquels sont confrontés les personnages.



"Guy Cornaud aurait voulu que la pièce continue, même sans lui. Et nous sommes prêts à reprendre la scène avec cette fois-ci Eric Aubrahn dans son rôle", explique ému Hervé Pauchon. Le spectacle est conçu pour être très interactif avec le public. "Cela raconte l'histoire d'un couple depuis l'étape de sa rencontre, l'extase sexuelle des débuts jusqu'à la vie ensemble et l'arrivée d'un quotidien pesant", détaille Camille Bardery.