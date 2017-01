Luc Langevin, illusionniste québécois entre magie et sciences

INVITÉ RTL - L'illusionniste sera au Casino de Paris à partir du 18 janvier, jusqu'au 4 février prochain.

publié le 05/01/2017 à 00:50

C'est l'illusionniste dont tout le monde va entendre parler, si ce n'est pas déjà fait : Luc Langevin. À 33 ans, le Québécois associe l'illusionnisme à un bagage scientifique qu'il a acquis au cours de ses études : une formation d'ingénieur-physicien, une maîtrise en optique et un doctorat en biophotonique qu'il n'a pas terminé. C'est aussi pour cette raison qu'il utilise le moins possible mot magie. "Je ne veux pas faire croire que j'ai un don, un pouvoir surnaturel. Tout ce que je fais a une explication scientifique", précise-t-il.



"Tout jeune, j'étais passionné par la magie. À l'âge de 6-7 ans, j'ai vu un magicien, ça m'a fasciné. J'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait, donc tout de suite je me suis plongé dans cet univers. C'était mon rêve de devenir magicien professionnel, mais je me suis vite rendu compte que ce n'est pas si facile de gagner sa vie". Luc Langevin continue alors en parallèle ses études, tout en persévérant dans la magie.



"Un jour un producteur télé m'a découvert et c'est là que j'ai dû faire le choix entre la science et l'illusion", explique-t-il. Luc Langevin explique que les images que l'on capte ne représentent que 10% de l'information qui provient de nos yeux. "Les 90% restants, c'est le cerveau qui construit l'image". L'illusionniste sera au Casino de Paris à partir du 18 janvier, jusqu'au 4 février prochain.