Maritie et Gilbert Carpentier, la "parenthèse enchantée" de la télévison

06/01/2017

Des années 1950 aux années 1990, c'était le couple le plus connu de la télévision : Maritie et Gilibert Carpentier. Toutes les plus grandes stars de l'époque se pressaient dans leurs émissions comme Les Grands Enfants, Sacha Show, Top à, ou encore Numéro 1. Inspirés des plus grands shows à l'américaine, les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier ont marqué les esprits grâce à des mises en scène extraordinaires et des costumes flamboyants.



Jérôme Anthony, animateur du groupe M6, grand passionné de télévision et Philippe Thuillier, producteur et patron de ADL-TV, ont co-écrit L'Àge d'or des variétés, un livre ou ils racontent avec passion cette "parenthèse enchantée" de l'histoire télévisuelle.



Preuve que Maritie et Gilbert Carpentier passionnent toujours les Français, les deux documentaires réalisés par Philippe Thuillier et diffusés sur France 3 fin 2016 ont connu un vif succès.