CLICS À LA UNE - Un garagiste aide les automobilistes à se mettre en règle avec la nouvelle loi sur les vitres teintées.

par Julien Absalon publié le 04/01/2017 à 23:12

Depuis le 1er janvier, il est interdit d'avoir des vitres teintées sur sa voiture, au risque de se voir infliger une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur le permis. Si vous en avez, il faut donc les retirer. Mais plutôt que de payer un professionnel, vous pouvez le faire vous-même grâce au tutoriel d'un garagiste sur Facebook…



Et le bon plan, c'est qu'il n'y pas besoin de sortir toute la boîte à outils pour cela. Il suffit d'une lame de cutter neuve, du produit nettoyant et un pulvérisateur. Il explique ensuite qu'il faut baisser légèrement la fenêtre, gratter le coin de la vitre avec la lame de cutter pour décoller ce fameux film teinté. Et ensuite il suffit de tirer.



C'est facile ! Mais comme il reste de la colle sur la vitre, il faut l'asperger pour la nettoyer, mais c'est très simple à faire. Et une fois que c'est fait, l'opération est déjà terminée. En six minutes, la durée de la vidéo, vous êtes donc en règle et votre porte-monnaie peut remercier l'auteur de cette vidéo.