VIDÉO - Manuel Valls se compare au munster, un fromage "jeune et crémeux"

L'ancien premier ministre était en déplacement à Strasbourg, ce jeudi 22 décembre. Le candidat à la primaire de la gauche s'est rendu au marché de Noël de Strasbourg.

par Marie-Pierre Haddad , Aymeric Parthonnaud publié le 22/12/2016 à 16:42

En pleine campagne à quelques semaines du premier tour de la primaire de la gauche, Manuel Valls s'est rendu sur le marché de Noël de Strasbourg, ce jeudi 22 décembre. Il s'arrête alors devant le stand d'une crémière. Cette dernière lui propose de prendre "du munster, il est jeune et crémeux". Manuel Valls répond : "Comme moi !".



Le déplacement de l'ancien premier ministre a été mouvement. En effet, le candidat a reçu de la farine alors qu'il s'apprêtait à entrer dans un café afin d'y rejoindre des élus de gauche et des sympathisants du Parti socialiste. L'individu a crié "49.3, on n'oublie pas ! On n'oublie pas !". Quelques jours auparavant, Manuel Valls expliquait qu'il souhaiter supprimer "purement et simplement" le 49.3. Selon lui, son "utilisation est devenue dépassée et apparaît comme brutale".