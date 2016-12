L'entreprise propose sur son site des sorties de classe pour faire vivre aux élèves "une expérience pédagogique inoubliable. Les élèves effectueront sur place un travail exceptionnel".

par Marie-Pierre Haddad publié le 23/12/2016 à 22:59

Apple fait polémique sur les réseaux sociaux. La marque américaine propose d’organiser des sorties scolaires dans leur boutique, pour les élèves du primaire et du secondaires. Sur son site internet, l'entreprise propose "une expérience pédagogique inoubliable" pour les élèves qui devraient durer entre 60 et 90 minutes, comme le précise le site de France Info. Apple ajoute qu'"une Sortie de classe, c’est l’assurance qu’élèves et professeurs repartiront convaincus qu’il n’y a rien de tel que le savoir, la créativité et l’investissement personnel pour concrétiser ses rêves, quels qu’ils soient".



Les réseaux sociaux n'ont pas été emballés par la nouvelle. Sur Twitter, la ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem assure que "les enseignants utilisent leur liberté pédagogique de façon pertinente pour éviter les pièges commerciaux. Faisons-leur confiance". Paul Vannier qui est enseignant et secrétaire à l’éducation du Parti de gauche a écrit sur son site que ceci est "un abandon des élèves à des vendeurs".

.@Vannier75 Les enseignants utilisent leur liberté pédagogique de façon pertinente pr éviter les pièges commerciaux. Faisons-leur confiance. — DirectNVB (@DirectNVB) 21 décembre 2016

