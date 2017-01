VIDÉO - À 2 ans, il sauve son jumeau coincé sous une commode

Aux États-Unis, un enfant de deux ans a sauvé son frère jumeau, coincé sous une commode sur laquelle ils s'amusaient.

par Léa Stassinet publié le 03/01/2017 à 21:07

La vidéo a déjà fait le tour du monde. Ricky Shoff, un père de famille américain habitant dans l'Utah, a publié au soir du Nouvel An une vidéo sur laquelle l'un de ses fils, Bowdy parvient à sauver son frère jumeau Brock, coincé sous une commode renversée. Un exploit pour ce petit garçon de deux ans.



Dans une deuxième vidéo plus longue, on aperçoit les deux frères en train de s'amuser sur une commode, qui bascule sous le poids des enfants. En se renversant, elle bloque au-dessous d'elle Brock, qui parvient juste à dégager sa tête. Son frère tourne alors autour de la commode pour tenter de trouver une solution afin de le sortir de là. Avec une force surprenante pour son jeune âge, il réussit à libérer Brock à peine deux minutes après l'accident.

Une vidéo pour alerter les parents du monde entier

Les deux enfants n'ont pas été blessés, et les parents n'ont su qu'en visionnant la vidéo ce qu'il s'était passé, grâce à une caméra de sécurité installée dans la chambre des jumeaux. Le père a expliqué à la chaîne américaine CNN avoir hésité à publier la vidéo. "Beaucoup de parents ont sans doute fait la même erreur que nous, ils n'ont pas fixé leur meubles à un mur. Notre maison est sécurisée pour les enfants, nous faisons très attention à toutes ces choses. Alors un événement comme celui-ci ne nous avait jamais traversé l'esprit."





Les parents ont finalement décidé de poster la vidéo pour alerter les parents du monde entier sur ces dangers. "Nous sommes si reconnaissant du lien qui unit nos enfants. Nous sommes si heureux qu'ils aillent bien. S'il vous plaît, assurez-vous que vos commodes, armoires et bibliothèques soient sûres et fixées aux murs. Merci de faire circuler", explique Ricky Shoff sur son profil Facebook. Un message qui sera entendu par des milliers de parents, les deux vidéos totalisant déjà plus de 800 000 vues.