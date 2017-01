REPLAY - Une partie de la France est coupée d'électricité ce vendredi 13 janvier après un épisode de vents violent dans la nuit.

> Le journal RTL du 13 janvier 2017 Crédit Image : AFP / Ludovic Marin Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une partie de la France plongée dans le noir : 237.000 foyers sont privés d'électricité ce vendredi 13 janvier. 11 départements du nord-ouest du pays ont été placés en vigilance orange. Des rafales records ont été enregistrées à Dieppe : 146km/h et 130km/h à Caen. L'alerte rouge aux vents violents a été levée dans les cinq départements concernés mais le nord-ouest du pays demeure en alerte neige-verglas.



Un épisode neigeux notable prévu pour durer jusqu'à vendredi 10 heures. La Normandie et la Picardie ont été les plus touchés par les coupures d'électricité. Des centaines de techniciens ont été mobilisés pour travailler au rétablissement de la situation. Des mesures préventives ont été prises par les autorités : dans le Nord les cours ont été suspendus ce vendredi 13 janvier dans les écoles, collèges et lycées.

À écouter également dans ce journal

- Débat de la primaire de la gauche : pas de débats houleux entre les candidats, mais chacun a pu, à l'exception de Manuel Valls exprimer ses divergences avec le quinquennat de François Hollande.



- Marine Le Pen à New-York : la présidente du FN a effectué une visite surprise à la TrumpTower, QG de Donald Trump à New-York. Elle y a bu un café mais n'a rencontré ni le futur président, ni aucun membre de son équipe.



- Caméras dans les abattoirs : l'Assemblée nationale a voté de façon inattendue l'obligation d'installer des caméras dans les abattoirs à partir de 2018.



- Lettre de Salah Abdeslam : le seul survivant des commandos qui ont frappé Paris en novembre 2015 a rédigé depuis sa cellule une lettre adressée à une femme qui lui envoie des courriers. Dans ce courrier, il se confie et écrit ne pas "avoir honte".



- La vignette pollution : elle sera obligatoire à Paris dès le lundi 16 décembre. La vignette Crit'Air est une nouvelle pastille écologique qui vise à limiter la circulation des véhicules les plus polluants.



- Thomas Pesquet sort dans l'espace : cet astronaute sera le quatrième Français à effectuer une sortie extra-véhiculaire . Il séjourne dans la Sation spatiale internationale depuis le 20 novembre dernier