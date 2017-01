Le temps de ce vendredi 13 janvier sera marqué par un vent violent, de la neige et du verglas.

13/01/2017

Le vent fort, qui a commencé a soufflé de la région parisienne au Nord ainsi que sur la Normandie, continuera vendredi 13 janvier où de la neige et du verglas sont également attendus, selon Météo France qui a placé 11 départements en alerte orange.



Des Pays-de-la-Loire aux Hauts-de-France en passant par l’Île-de-France, des averses de neige se produiront en fin de nuit et perdureront vendredi en début de matinée. Dans l'après-midi, un retour neigeux se produira sur le nord du pays. Avec 5 à 10 centimètres de neige, il concernera plus particulièrement les régions de la Normandie aux Ardennes, excepté le littoral. Ces giboulées de neige gagneront l'est. Les faibles averses de la matinée de la région lyonnaise au Nord-Est se renforceront. La neige tiendra au sol jusqu'en plaine.



Dans l'après-midi, la moitié ouest retrouvera un temps plus clément avec des éclaircies. Un risque d'averses persistera sur les côtes. Dans le Sud-Ouest, le temps restera humide avec de nombreuses averses en matinée. Elles se cantonneront aux massifs pyrénéens dans l'après-midi et donneront de la neige à basse altitude. Dans le Sud-Est, les conditions seront plus calmes, malgré un vent de nord-ouest qui restera soutenu, principalement en Corse qui pourra connaître également quelques averses.

De faibles gelées sont attendues sur le Nord-Est, le Centre-Est, de l'Auvergne à la frontière belge ainsi que dans les terres de Normandie. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés, jusqu'à 7 à 9 degrés en Méditerranée.



Dans l'après-midi, le thermomètre n'affichera pas plus de 1 à 4 degrés sur l'ensemble du Nord-Est, l'Auvergne et de la Normandie aux Hauts de France. Les températures iront de 5 à 10 degrés sur le reste de l'hexagone, jusqu'à 12 à 15 degrés en Corse.