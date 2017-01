11 départements sont placés en vigilance orange "neige et verglas" par Météo France, ce vendredi 13 janvier.

> Météo en France le point sur les perturbations en Picardie et dans les Hauts-de-France Crédit Image : SIPA Crédit Média : Yann Bouchery

La France connaît actuellement sa première tempête hivernale. Quelque 237.000 foyers, dont 65.000 en Normandie, 70.000 en Picardie, 17.000 dans le Nord et le Pas-de-Calais et 12.000 en Champagne-Ardennes, étaient privés d'électricité vendredi 13 janvier dans le nord, le centre et l'est de la France, essentiellement en Normandie, en Picardie, selon un dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé : plus de 4.000 interventions ont été recensées dans la nuit du 12 au 13 janvier sur tout le territoire. Près de 6.000 pompiers ont été mobilisés.



Les difficultés s'accumulent sur plusieurs fronts. À l'heure actuelle, le trafic du Thalys est bloqué. Le trafic était interrompu jeudi 12 janvier, entre Paris et la Picardie. La SNCF a envoyé des trains à vide pour s'assurer de l'état des voies. Des perturbations et des retards sont encore à signaler entre Paris et Beauvais. En revanche, le trafic entre Paris et Amiens s'améliore. À partir de 8h, il n'y aura pas de trains sur l'axe Persan-Beaumont-Creil. La situation est la même sur l'axe Amiens-Albert, en Picardie.

600 passagers bloqués à l'aéroport de Beauvais

En Seine-Maritime, les pompiers sont intervenus 800 fois cette nuit pour des chutes d'arbres ou des toitures arrachées. Ces dernières, accompagnées de ruptures de câbles électriques, ont fait un blessé léger à Villers-Saint-Paul, dans l'Oise. Par ailleurs, le trafic à l'aéroport de Beauvais-Tillé a été suspendu et les vols sont redirigés vers l'aéroport de Lille Lesquin. "Les 600 passagers restés à quai à l'aéroport sont pris en charge par la protection civile et par la délégation militaire départementale en vue d'un hébergement", a indiqué la préfecture.



La départementale 601 est coupée actuellement près de Dunkerque, dans le Nord. Un bâtiment de l'hôpital de Cateau, près de Cambrai a été endommagé : il ne peut plus accueillir de patients. Enfin, il n'y aura pas école ce vendredi pour les élèves des départements de la Somme et de l'Aisne. Le transport scolaire ne sera pas assuré dans le Nord et le Pas-de-Calais.