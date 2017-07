et AFP

publié le 17/07/2017 à 18:05

Après l'incendie qui a ravagé près de 900 hectares durant le weekend près d'Aix-en-Provence, un nouveau départ de feu a été signalé dans le sud-est ce lundi 17 juillet. Le foyer de l'incendie est cette fois situé à Castagniers (Alpes-Maritimes), à une quinzaine kilomètres au nord de Nice. "Le feu a parcouru 40 hectares et il progresse. C'est un incendie virulent, des habitations sont menacées. 232 pompiers, trois hélicoptères bombardiers d'eau, trois trackers et trois Canadair sont sur place", ont déclaré à l'AFP les pompiers.









Ce feu de végétation se serait déclaré un peu avant 15h sur le chemin du Conso, sur les hauteurs de Castagniers, précise Nice Matin. Ce violent incendie est encore hors de contrôle. La préfecture de Nice a annoncé que les routes à proximité ont été fermées à la circulation, alors que le quartier du Mouriez a été en grande partie évacué.



Éric Ciotti, président du conseil général des Alpes Maritimes et député de Nice, s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux pompiers. Selon Jacques Murris, adjoint au maire de Castagniers aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Seule une habitation aurait été "léchée par les flammes", selon des propos recueilli par Nice Matin.

#Incendie à #Castagniers routes fermées à la circulation Nice/ Digne par la M6202BIS et Digne / Nice par M901et M6202BIS Pont Charles Albert pic.twitter.com/BexNmOx6Lw — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) 17 juillet 2017

Soutien à nos sapeurs-pompiers qui tentent de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré à #Castagniers pic.twitter.com/0VTCcQ1Ysx — Eric Ciotti (@ECiotti) 17 juillet 2017

En raison de vents, de la chaleur et de la sécheresse, les feux se multiplient en Provence et en Corse depuis quelques jours. Un incendie sous contrôle mais toujours en cours lundi soir a notamment ravagé 800 hectares depuis samedi après-midi à Saint-Cannat, près d'Aix-en-Provence.