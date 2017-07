et AFP

Environ 200 hectares de maquis ont été détruits dans un incendie ce lundi 17 Juillet, à proximité de Bonifacio (Corse-du-Sud). Le feu était en phase de "bonne accalmie" dans la soirée, ont annoncé les secours. "Quelques foyers sont encore actifs mais le vent a baissé, nous sommes dans une évolution favorable", a indiqué le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Corse-du-Sud.



Le feu, qui s'est déclaré vers 13h50, "est fixé dans ses limites", a ajouté le SDIS. De nombreux centres d'incendie et de secours des villes attenantes ont été mis à contribution, dont ceux de Bonifacio, Pianottoli, Porto Vecchio, Rizzanese, Sainte Lucie, Petreto ou encore Zonza. "Les éléments des unités de sécurité civile et les forestiers-sapeurs du secteur sont engagés. D'autres moyens de renforts sont également en transit", ont précisé les secours.

"Les moyens aériens et terrestres poursuivent leur action, notamment pour éviter que le sinistre ne saute la route territoriale RT40", qui a été fermée à la circulation, ont encore précisé les pompiers. La population a été confinée par les secours sur les deux plages de Stagnola et la Tonnara, à proximité du lieu de l'incendie. Quatre Canadair et un hélicoptère bombardier d'eau étaient également sur place.

