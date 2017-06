publié le 25/06/2017 à 15:52

Vêtements en lin ou en coton, brumisateurs, climatiseurs... Chacun sa solution pour se protéger des fortes chaleurs qui ont assailli la France mi-juin. Mais certains ont trouvé une méthode plus radicale, au grand dam des autorités. En effet, il n'est pas rare d'apercevoir des cohortes de badauds se rafraîchir sous un geyser d'eau provenant d'une bouche d'incendie vandalisée. Une scène qu'un homme de 37 ans n'a pas supportée.



Jeudi 22 juin, en début de soirée, un habitant du quartier des Aviateurs, à Orly (Val-de-Marne) a tenté d'empêcher l'ouverture d'un poteau d'incendie par des jeunes. Mal lui en pris. Le bon samaritain a été roué de coups devant une soixantaine de riverains, notamment à l'aide d'une clé à molette, relatent nos confrères du Parisien. La victime a été admise au centre hospitalier intercommunal à Villeneuve-Saint-Georges. "Il ne peut toujours pas parler", s'est émue son épouse dans les colonnes du quotidien, au lendemain de l'agression.

1.000 geysers sauvages constatés en une semaine

Intervenues rapidement, les forces de l'ordre ont appréhendé non loin du lieu de l'infraction un jeune homme d'une vingtaine d'années, soupçonné d'avoir porté les coups de clés à molette dont un à l'arrière du crâne. Défavorablement connu des services de police, le suspect a interdiction de porter une arme et de quitter le pays. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires aggravées et vol en réunion.

Depuis le début de l'épisode de canicule, dimanche 18 juin, les sapeurs-pompiers ont recensé un millier d'ouvertures "sauvages" de bouches d'incendie à Paris et dans les trois départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne. "Ces actes sont un problème pour les services de secours, ça encombre les lignes et ça crée une pénurie d'eau pour les interventions incendie. Il y a également un risque électrique en raison des geysers produits (si l'eau touche des lignes ou installations électriques notamment, ndlr)", s'est emporté un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.