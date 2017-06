publié le 22/06/2017 à 11:00

Le pire est passé. Juin 2017 restera dans les annales des plus fortes températures connues par l'Hexagone pour ce même mois. Le pic de cette vague de chaleur a été atteint dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juin, avec des températures jamais recensées depuis 1872, année des premiers relevés météorologiques, selon BFMTV. Les températures restent très élevées ce jeudi 22 juin, mais elles devraient toutefois baisser progressivement au cours de la soirée.



Lyon et Toulouse connaîtront une maximale de 38 degrés ce jour, et Paris 37 degrés. C'est au-dessus de la Loire que les températures ont été particulièrement élevées, avec un record pour la capitale, qui subissait 29 degrés à 4 heures du matin ce jeudi 22 juin. À Lille, Lyon et Toulouse, le thermomètre affichait toujours 23 degrés à la même heure.

Pas moins de 66 départements restent en vigilance orange canicule ce 22 juin. Les autorités invitent les personnes les plus vulnérables à s'hydrater régulièrement et rester au frais. L'épisode de chaleur a déjà fait ses premières victimes au cours de ces derniers jours.