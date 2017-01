INVITÉ RTL- Alors qu'une vague de froid est attendue sur l'hexagone, Fabien Choné, directeur de Direct Énergie parle des risques du "black out".

publié le 13/01/2017 à 15:07

Avec l'épisode de froid que va connaître le pays, les Français vont augmenter le thermostat, or sept réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt. De quoi faire naître les inquiétudes d'un "black-out" alors que 170.000 foyers sont déjà privés d'électricité. Direct Énergie alimente plus de deux millions de clients, dont certains ont perdu l'électricité depuis ce vendredi 13 janvier.



Pour Fabien Choné, directeur général délégué de Direct Énergie, "nous sommes dans une situation de tension et la priorité est d'éviter les gros risques et donc il faut faire attention à sa consommation". Les Français doivent limiter leur consommation pendant la période " le matin entre 8 heures et midi et le soir entre 18 heures et 20 heures". Pour cela, Fabien Choné explique qu'il fait "débrancher les appareils en veille, débrancher le chauffage". La Bretagne et le Sud-est dont des régions plus à risque par ces coupures d'électricité, mais "les hôpitaux, les casernes de pompiers , les gendarmeries et bâtiments publics ne seront pas coupés" conclut Fabien Choné.