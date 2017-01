RTL MIDI

Crédit : SIPA Une femme avec son parapluie emporté par le vent sous la tour Eiffel à Paris

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 13/01/2017 à 11:08

Plus de 330.000 foyers privés d'électricité "au plus fort de la tempête"

Des passagers obligés de dormir dans un train, les cours suspendus dans deux départements, plus de 330.000 foyers privés d'électricité: une "forte tempête hivernale" dans la nuit de jeudi à vendredi a laissé des traces dans la moitié nord de la France.





Au total, 4.452 interventions ont été enregistrées et dans la nuit de jeudi à vendredi, un Thalys a été bloqué pendant plusieurs heures dans la Somme "en raison d'une branche qui serait tombée sur les voies", a indiqué le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, en précisant que près de 6.000 pompiers étaient toujours mobilisés.



"Quelque 200 personnes ont été bloquées dans le train Thalys de 03H00 à 07H15 près d'Albert", a précisé la préfecture de la Somme.



Les vents violents ont nécessité l'évacuation de plus d'un millier de personnes et une "petite cinquantaine de personnes" ont été blessées légèrement, mais il n'y a eu "aucun décès", a ajouté le ministre, qui visitait vendredi matin le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).



Chutes d'arbres, ruptures de câbles et toitures envolées ont entraîné plus de 1.000 interventions des pompiers dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et les Ardennes, qui avaient été placés en vigilance rouge par Météo France jeudi.



Pour rétablir le courant, environ 1.200 techniciens et entreprises partenaires ont été déployés sur le terrain jeudi.



"La progression des interventions était rendue difficile par les conditions météorologiques encore instables", précise le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans un communiqué.



Le pays a été touché depuis jeudi soir par une "forte tempête hivernale extrêmement violente", baptisée Egon.

Le vent a atteint dans la nuit, 146 km/h à Dieppe, 138 km/h à Octeville près du Havre, 134 km/h à Méraulte dans la Somme et à Cerisy dans la Manche, 133 km/h à Caen, 108 km/h à Rouen et 102 km/h à Orly.

