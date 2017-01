Météo France prévoit de la neige en plaine dès ce jeudi 12 janvier, en soirée.

par Léa Stassinet publié le 12/01/2017 à 13:56

Si les températures étaient plutôt douces jusqu'à présent, cela ne devrait pas durer. Météo France prévoit en effet "un risque de neige, tenant au sol, en soirée et nuit suivant sur le nord du pays", à compter de ce jeudi 12 janvier. Par nord du pays, l'institut cible l'Ile-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Une vigilance orange aux chutes de neige, au verglas et au vent a d'ailleurs été déclaré sur toute la moitié nord du pays.



Un épisode neigeux qui pourrait durer jusqu'à samedi prochain, selon Météo France. Et le nord du pays ne serait plus le seul concerné. Des flocons sont également attendus dans l'est et le centre de la France dans la journée du 14 janvier.



Mais c'est la région parisienne qui devrait être la plus touchée par la neige, jusqu'à dimanche 15 janvier, selon les prévisions, où des flocons pourront encore tomber notamment dans le département de la Seine-et-Marne. Les températures oscilleront entre 0 et -2 degrés en Ile-de-France.