Vacances d'hiver : domaine skiable prêt et neige au rendez-vous à La Mongie

publié le 09/02/2018 à 09:24

Les vacances scolaires d'hiver débutent ce vendredi soir pour la zone A (Bordeaux, Lyon,...). L'accès aux stations pourrait être rendu difficile par les chutes de neige attendues dans la journée. "Dans les Pyrénées, on a eu beaucoup de chutes de neige depuis décembre et janvier, mais on a eu la chance de ne pas avoir de grosses tempêtes. C'étaient des chutes de neige de 30 à 50 cm, ce qui permet d'avoir un accès sécurisé à la station", assure Guy Dabat, adjoint au maire de Bagnères-de-Bigorre en charge de la station de La Mongie, invité de RTL.



"À La Mongie, sur le domaine du Tourmalet, toutes les pistes sont ouvertes depuis les vacances de Noël. Je pense qu'on est assuré d'aller comme ça jusqu'à la fin de la saison, au mois d'avril, sans souci", ajoute Guy Dabat, qui tient aussi un magasin de location de matériels de ski.

Les professionnels du tourisme s'attendent à une bonne fréquentation des stations cet hiver. Ce que confirme Guy Dabat pour La Mongie : "Pour les résidences et les hôtels de tourisme, on est quasiment à un taux de réservation de 100% sur les quatre semaines de la période des vacances. C'est une bonne nouvelle. Il y a de la neige et on va pouvoir offrir aux clients un domaine skiable dans de très bonnes conditions."