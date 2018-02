publié le 01/02/2018 à 09:29

L'explication de cette correction spectaculaire est simplissime : les statisticiens sont passés à travers leur sujet durant plusieurs années.



Ils n'ont pas suffisamment pris en compte les dépenses des nouveaux touristes des pays émergents, comme la Chine ou l'Inde. Des imprécisions sur les recettes d'hébergement, de restauration ou de fréquentation des lieux de loisirs.

Résultat : après remise à plat des grilles de calculs, les recettes 2016 bondissent de 38 à 49 milliards d'euros. C'est une très bonne nouvelle. D'abord parce qu'elle confirme que les touristes, qui avaient disparu après les attentats, sont de retour.

Mais surtout que le panier moyen des dépenses est plus élevé qu'attendu. La France se place désormais au troisième rang mondial des recettes touristiques, derrière les États-Unis et l'Espagne.

Une méthodologie modernisée

Cette révision est-elle fiable ? Pour estimer les dépenses des étrangers (donc les recettes de ces activités), la Banque de France a multiplié par deux les questionnaires en douze langues qu'elle passe aux frontières.



Mais surtout, elle a créé un outil beaucoup plus fiable encore : le suivi des cartes de crédit étrangères en France. La Banque centrale piste les montants, la nature et la date des transactions par nationalité. Le croisement de ces données dessine un tableau général par pays des dépenses touristiques.



C'est cet indicateur qui a fait réévaluer de 10 milliards la contribution du tourisme dans l'économie nationale. Avec cette modernisation de la méthodologie, les résultats sont plus proches de la réalité que les précédents.



Révision à la hausse des recettes touristiques

Sur le fond, cela ne change rien pour les entreprises du tourisme et leurs salariés. Cela ne change rien non plus pour l'État : les taxes et la TVA frappent les dépenses réelles. En revanche, cette nouvelle appréciation balaye une idée reçue : celle des hordes de touristes qui dépenseraient moins en France que chez nos voisins.



Le meilleur exemple est celui du touriste chinois. Avec l'ancienne méthode de calcul, il dépensait en moyenne 413 euros. Avec la nouvelle, son séjour se chiffre à 1.647 euros.



Avec 89 millions de visiteurs en 2017, nous sommes la première destination touristique mondiale. Avec 54 milliards de recettes, nous afficherons des recettes un peu plus en phase avec notre rang.