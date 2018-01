publié le 17/01/2018 à 16:40

Pour la treizième année consécutive, le New York Times a dressé la liste des 52 lieux qu'il faut visiter pour l'année à venir. Et pour 2018 la France fait (encore) partie des heureux élus. En 2017, Porquerolles était le 18e endroit qu'il fallait visiter selon le journal, séduit par l'esprit "plage, pétanque, pastis". Cette année, ce sont les villes d'Arles (Bouches-du-Rhône) et Megève (Haute-Savoie) qui ont été sélectionnées par le quotidien américain.



Le New York Times place Arles, "le nouveau berceau culturel de la Provence", en 28e position. C'est notamment l'activité de la fondation Luma Arles, avec son projet qui veut reconvertir d'anciens bâtiments industriels en galeries d'art ou en espaces publics, qui a décidé le journal. Megève arrive quant à elle en 42e position, portée par son "luxe à la française" et ses investissements sur le domaine skiable.

Avec cette sélection annuelle des endroits qu'il faut visiter, le New York Times veut mettre en lumière des lieux qui ne sont pas forcément connus des lecteurs, tout en garantissant une diversité géographique et thématique.

Une journaliste va visiter les 52 lieux

C'est ce qui a motivé le quotidien à choisir la Nouvelle-Orléans comme la meilleure destination pour 2018. "Après une année qui a semblé traumatisante pour beaucoup de personnes dans le monde, nous avons cherché un endroit où des siècles de traumatisme ont cédé la place à quelque chose de magique", ont expliqué les équipes du journal.



Pour la première fois cette année, le New York Times va envoyer une journaliste, Jada Yuan, visiter les 52 destinations durant l'année à venir. Une sélection qui n'est qu'un début selon le quotidien, qui rappelle qu'il y a "des milliers de merveilleuses destinations" à visiter dans le monde.