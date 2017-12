publié le 18/12/2017 à 22:00

Le monument le plus visité au monde devrait bientôt être mieux entouré. Tous les ans, la tour Eiffel attire près de 6 millions de touristes et environ 20 millions de personnes se promènent à ses abords. Le monument est également connu pour ses files d'attentes interminables. Et c'est précisément pour cette raison qu'un appel à projets a été lancé.



Il s'agit d'un appel aux professionnels de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage du monde entier, intitulé Grand Site tour Eiffel. C'est ce qu'a annoncé lundi 18 décembre Anne Hidalgo. Un concours sera lancé en janvier prochain. Les équipes retenues seront choisies en avril 2018 et l'équipe lauréate sera désignée par un jury en mai 2019.

Le chantier devra être terminé pour les Jeux olympiques 2024 avec un budget de 50 millions d'euros. "Cela fait plusieurs années que nous réfléchissons à la façon de mieux accueillir les touristes et les Parisiens qui viennent découvrir cet emblème de notre ville et de la France. Aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant", a déclaré la maire de Paris.

Mieux gérer et guider les touristes

Ce réaménagement, destiné à mieux gérer et guider les flux de touristes, ne se limitera pas au carré formé par les quatre pieds de la dame de fer. Il concernera tout le secteur depuis l'École militaire, le musée du Quai-Branly, Bir-Hakeim ainsi que le Champ-de-Mars jusqu'à la Seine. "Qu'elles nous surprennent ! Nous comptons sur leur créativité pour nous proposer un vrai parcours visiteur", a indiqué l'édile.