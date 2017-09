Va-t-on vers une pénurie de beurre cet hiver ?

publié le 01/09/2017 à 14:25

Se dirige-t-on vers une pénurie de beurre ? On n'en produit plus assez en Europe et pourtant la demande mondiale explose, comme les prix. L'une des plus grosses coopératives laitières du monde vient de lancer une mise en garde contre une possible pénurie.



La consommation de ce produit par des pays jusqu'ici peu friands explique en partie cette situation. En effet, la Chine a commencé à manger des croissants, aux États-Unis on connaît une demande en hausse. Là-bas, le phénomène a débuté il y a quatre ans quand un morceau de beurre s'est retrouvé en une du Time, pour un article scientifique qui a tout changé. Cette matière grasse jusqu'alors décriée est subitement devenue bonne pour la santé. Le beurre a été réhabilité et la production ne suit plus.

Cet hiver, tout le monde n'aura pas de beurre. La pénurie va surtout toucher les industriels de la pâtisserie, qui vont devoir passer à la margarine où à l'huile de palme. Dans les grandes surfaces, servies en priorité, on trouvera toujours autant de plaquettes de beurre mais l'impact se fait déjà sentir sur les prix. Dans certaines boulangeries-pâtisseries, les viennoiseries coûtent déjà entre 2 et 5 centimes plus cher.



Les prix élevés devraient se prolonger puisque la demande va continuer à augmenter. Mais la pénurie en Europe ne devrait durer que cet hiver car le beurre est un produit saisonnier. L'hiver, les vaches font leurs petits et c'est à ce moment que la production laitière diminue, pour repartir au printemps. En revanche, la situation est plutôt favorable pour les éleveurs qui, après plusieurs années de crise, voient les cours du lait à nouveau augmenter.