Oeufs contaminés : après le fipronil, un autre insecticide inquiète

publié le 26/08/2017 à 04:40

Après le fipronil, les autorités ont trouvé un nouvel insecticide interdit dans plusieurs élevages de volailles. D'après le ministère de l'Agriculture, il s'agit de l'amitraze. Il ne faut toutefois pas s'inquiéter outre-mesure, la situation de ce second insecticide n'est pas du tout comparable à celle du fipronil. Même s'il est interdit dans les élevages de poules pondeuses, l'amitraze est en revanche autorisé dans d'autres exploitations animales.



"C'est un médicament vétérinaire autorisé dans les productions animales, dans certaines filières. C'est le cas des bovins, des porcins, des caprins, des abeilles... Il n'est pas autorisé sur la volaille parce qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation", explique Loïc Evain, directeur général adjoint de l'Alimentation. Et d'ajouter : "c'est une situation différente du firponil qui lui n'a aucune autorisation de mise sur le marché et d'utilisation dans les filières de production alimentaire".

Dans la dizaine d'exploitations où l'on a retrouvé des traces d'amitraze, le pesticide n'est pas directement utilisé sur les poules, mais pour désinfecter les cages. Des recherches sont en cours pour déterminer si les œufs des élevages contiennent ou non des traces de pesticide. Et comme pour le firponil, les autorités ont chargé l'Agence de sécurité sanitaire (ANSES) de déterminer si l'amitraze pourrait représenter un danger en cas d’ingestion d’œufs contaminés.