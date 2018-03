L'emmental, un fromage aux vertus surprenantes

publié le 31/08/2017 à 01:02

C'est un fromage que l'on connaît tous mais dont les bienfaits restaient insoupçonnés. Selon des chercheurs coréens, l'emmental aurait des vertus anti-stress et fortifierait le système immunitaire. Cela grâce au propionibacterium freudenreichii, un micro-organisme utilisé pour le faire mûrir et qui favorise la formation de ses célèbres petits trous.



Ses bienfaits seraient si importants que les chercheurs souhaitent même le classer dans la catégorie des super-aliments, ces aliments riches et bons pour l'organisme, comme l'aloe vera, les graines de chia, les baies de goji ou le thé vert. Malgré tout, le fromage reste à consommer avec modération. Des chercheurs américains expliquent que l'addiction au fromage peut être aussi forte que celle aux drogues dures, à cause de la caséine présente dans les produits laitiers.

