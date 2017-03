Un premier "village Alzheimer" en construction dans les Landes

publié le 12/03/2017 à 08:43

Le département des Landes vient de déposer un permis de construire pour lancer les travaux d'un "village Alzheimer" à Dax. Première en France, le village pourra accueillir 120 résidents dans un environnement familial totalement protégé et adapté, tandis que près de 900.000 personnes sont touchées par cette maladie neurodégénérative en France. Le village comprendra autant de personnels soignants que de résidents - 120 - et autant de bénévoles. Tous recevront la visite, de temps à autres, de chercheurs et de spécialistes de la maladie.



"Cette idée de village est prépondérante pour redonner au patient l'image de vivre comme autrefois, comme quand il était chez lui, et surtout enlever l'image d'un établissement de soin et de santé", explique Gabriel Bellocq, ancien maire de Dax. Pour sortir du cadre strictement médical, les aides-soignants et personnels soignants n'auront pas de blouses blanches.

Un village comme les autres

Face à des recherches scientifiques complexes et longues, ce projet s'intéresse à des solutions alternatives pour au moins ralentir les effets de la maladie. "Pour l'instant, malheureusement, la recherche patine sur les traitements médicamenteux", reconnaît François Diris, présidente de l'association France Alzheimer dans les Landes. "On s'est aperçu que le non-médicamenteux était très important et les activités où le savoir-faire des malades est pris en compte leur donne beaucoup de joie. Il faut donc tendre vers cela", explique-t-elle.

Des cabinets d'architectes viennent de communiquer leurs premiers dessins : le village Alzheimer aura toutes les caractéristiques d'un village traditionnel landais. Il s'étendra sur 6 hectares, découpés en quatre quartiers bien définis. "Chaque quartier comprendra 30 personnes et dans chaque, il y a aura 4 maisonnées. Une maisonnée accueillera 7 ou 8 personnes. Il y aura des placettes, des cheminements piétons ou cyclables et une épicerie, une brasserie, une coiffeuse, des équipements sportifs adaptés", détaille Gabriel Bellocq. Le permis de construire devrait être validé au mois de mai, pour une inauguration en 2019.