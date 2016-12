Selon une étude finlandaise, se rendre régulièrement au sauna pourrait réduire le risque de développer les symptômes de la démence chez les hommes.

Le sauna pour se prémunir de la maladie d'Alzheimer ? Le lien n'apparaît pas évident mais ce sont bel et bien les conclusions d'une étude des chercheurs finlandais de l'Université de l'Est publiée dans la revue scientifique Age and Ageing.



S'il a déjà été prouvé que cette pratique finlandaise est bénéfique pour la santé cardiovasculaire, l'étude montre que s'offrir régulièrement une séance de sauna protégerait également la mémoire contre certaines maladies chez l'homme et notamment la maladie d'Alzheimer. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont penchés sur les données médicales de 2.315 hommes en bonne santé, âgés de 42 à 60 ans et suivis pendant une vingtaine d'années pour le compte d'une autre étude médicale.



Les hommes ont été séparés en trois groupes et ce, en fonction de la fréquence à laquelle il se rendent au sauna par semaine : une fois, de deux à trois fois ou quatre à sept fois. Et les résultats sont sans appel : les hommes du troisième groupe, donc ceux qui s'y rendent le plus souvent, présentent un risque de démence inférieur de 66% à ceux qui ne pratique le sauna qu'une fois dans la semaine. De même, le risque de contracter la maladie est réduit de 65%.

Comment l'expliquer ?

Si les statistiques parlent d'elles-mêmes et laissent peu de place au doute, les scientifiques s'interrogent toujours sur le lien entre l'atmosphère sèche et chaude du sauna et l'impact sur la mémoire. "On sait que la santé cardiovasculaire affecte également le cerveau. Le sentiment de bien-être et de relaxation que procure le sauna peut également jouer un rôle", a tenté d'expliquer Jari Laukkanen, le principal auteur de l’étude. "Des études supplémentaires sont justifiées pour établir les mécanismes potentiels reliant le bain de sauna et les maladies de mémoire", ont conclu les chercheurs.