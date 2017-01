REPORTAGE - À Valenciennes, on met en scène une idée originale, voire révolutionnaire, pour accompagner la maladie d'Alzheimer. Les résultats sont sidérants.

par Élodie Guillard , Loïc Farge publié le 24/01/2017 à 11:14

C'est une première en France. La maison de retraite Notre Dame de la Treille, à Valenciennes, expérimente une toute nouvelle thérapie : la "thérapie du voyage". Elle est destinée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces malades ont souvent des envies d'ailleurs, ce qui les pousse même à fuguer. Il ne s'agit pas réellement de les faire voyager : en réalité, les individus ne quittent même pas leur établissement.



Une pièce a été aménagée en hall de gare, avec un banc, une horloge et des valises. Au fond, on trouve un wagon virtuel. C'est un vrai décor de cinéma. Quand Émile, 82 ans, a mis son manteau, sans savoir pourquoi ni ou aller, son infirmier lui a proposé de "partir en voyage" avec lui. Les voilà donc installés dans ce wagon plus vrai que nature. Quatre gros fauteuils en cuir rouge, un filet pour les bagages au-dessus de nos têtes. Et surtout, à la place de la fenêtre, un écran plat sur lequel défile bruyamment un paysage. L'illusion est parfaite.



Émile a le sourire. Ses yeux pétillent et il s'ouvre à nous. Car au quotidien, cet octogénaire est enfermé dans son monde, presque mutique. Durant ces quinze minutes passées ensemble, il n'a pas arrêté de parler. Drôle, souriant, enthousiaste. Tout comme la directrice Emmanuelle Thiry, à l'origine de ce projet à Valenciennes. "Cela a vraiment été un moment d'échange fabuleux. J'appréhendais les premiers essais, parce qu'on fonde beaucoup d'espoirs sur cette thérapeutique. Maintenant, le voir concrètement et voir le bonheur que cela suscite, il n'y a rien de mieux", se réjouit-elle.

Ils sont quatre résidents à avoir expérimenté cette "fugue organisée", ce voyage immobile. Pour tous, cela a été bénéfique. "On a une résidente qui déambule beaucoup, à peu près dix kilomètres par jour. Pour elle l'effet de la thérapeutique a été, dès le jour même, de diminuer sa déambulation de pratiquement 40%", raconte Sébastien Galio, infirmier référent de ce projet. Il y a aussi cet homme somnambule, presque insomniaque qui, dans le train, s'est endormi paisiblement.



Moins de déambulation, de fatigue, d'angoisses, et peut-être un jour moins de médicaments. C'est ce qui s'est passé en Italie, où cette thérapie est née il y a cinq ans. Sur cent patients suivis, le médecin a constaté une baisse de 40% des traitements médicamenteux.