Tati : les salariés interpellent les candidats à la présidentielle

publié le 20/04/2017 à 18:38

C'est par l'intermédiaire d'une lettre ouverte à Xavier Biotteau, patron du groupe Eram, que les 1.700 salariés de l'enseigne Tati ont fait part de leur grande inquiétude à la suite de l'annonce, le 28 février dernier, de la vente prochaine de la marque. Lui rappelant que cette vente arrive au moment où la loi El Khomri, "facilite les licenciements en cas de reprise d'entreprise", entre en application, les représentants des salariés estiment que la perte de ces emploi serait "une catastrophe pour les familles concernées".



Ils précisent également que le groupe Eram "a bénéficié du CICE, aide directe de l'État français, à hauteur de 20 millions d'euros" et demandent à Xavier Biotteau de lui "assurer" la sauvegarde des emplois dans le cadre de la reprise à venir. Une pétition est également en ligne et a pour l'instant recueilli plus de 300 soutiens. En pleine campagne présidentielle, les salariés tiennent également à impliquer les candidats dans leur combat.

Sur le site Tati en danger, il est d'ailleurs possible d'interpeller chacun des onze prétendants à l'Élysée par l'intermédiaire d'un tweet généré automatiquement avec le message suivant : "Tati en danger, 1700 emplois menacés. Vous réagissez ? #TatienDanger" accompagné d'une mention du compte du candidat en question. L'un des dirigeants du groupe, Michel Resseguier, a déclaré jeudi 20 avril qu'une "demi-douzaine de marques d'intérêt" pour la reprise de Tati avaient été reçues.