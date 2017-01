Jean-Luc Mélenchon est le candidat du futur, à côté Star Trek c'est la Guerre du Feu. Il a en effet annoncé que le 5 février, il sera à la fois en meeting à Lyon et à Paris, grâce à un hologramme de lui qui demandera la fin du CAC40 en hurlant. Les frères Mélenchon ont remplacé les frères Bogdanov chez les amoureux de la science.

On s’est souvent moqué à tort de Jean-Luc Mélenchon. On l’a pris pour un ringard, avec ses fringues désuètes, son allure de vieux hibou en train de régurgiter un mulot, son amour de Fidel Castro et d’Hugo Chavez, des despotes déguisés en héros romantiques pour punks à chien. Et bien on a eu tort, car Mélenchon, c’est le futur, la high-tech, à côté Roxy, le premier robot sexuel, est une vulgaire courgette pour pucelle qui aime le bio.



Jeudi, Mélenchon fait une conférence de presse, avec derrière lui son logo, un caractère grec, le "phi", qui ressemble à un micro-pénis doté de bourses énormes, comme piquées par un frelon, c’est horrible. Les journalistes, face à Mélenchon, dorment déjà, vingt piges qu’il annonce la révolution et que les gens continuent à attendre la sortie du dernier iPhone, donc ils n’y croient plus.



Quand soudain, Mélenchon, le fils que Raël aurait pu faire à Igor Bogdanov dans la navette spatiale de La Denrée, l’alien de la Soupe aux Choux, annonce qu’il va se dédoubler, c’est comme l’offre Tchin-Tchin mais sans lunettes.



Le 5 février, annonce Mélenchon, il sera en meeting à Lyon et en même temps à Paris, grâce à un hologramme, c’est comme le vrai Mélenchon sauf que quand on en a marre on peut débrancher le projecteur, donc c’est mieux que le vrai. C’était soit ça soit le clonage de Mélenchon avec une brebis, mais le résultat aurait trop ressemblé à Nelson Monfort. Le 5, c’est fou, on aura donc deux Mélenchon, sauf s’il se fait hacker par les russes et que les types diffusent à la place la sex-tape de Trump, avec l’hologramme de Mélenchon en slip sur le lit, tandis que Trump hurle à une dame "Tu l’as vu, mon mur ?"